AA 28 Mart 2020 Cumartesi 08:13 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 08:13

Konuya ilişkin yazılı yazılı açıklama yapan Stoltenberg, "Kuzey Makedonya, bugün NATO ailesinin bir parçası oldu. 30 uluslu ve yaklaşık 1 milyar nüfuslu bir aile. Bu aile, ne tür sınama olursa olsun birlikte daha güçlü ve güvenli olduğu gerçeğine dayanan bir aile." ifadelerini kullandı.

NATO müttefiklerinin şubat 2019'da Kuzey Makedonya ile katılım protokolünü imzaladığını ve daha sonra tüm meclislerin onayladığını anımsatan Stoltenberg, ülkenin bugün katılım enstrümanını Washington'da teslim ettiğini, böylelikle resmi onay sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın uzun süredir Avro-Atlantik güvenliğine önemli katkılar sağladığına dikkati çekerek, Afganistan ve Kosova'da olmak üzere NATO misyonlarına katıldığını hatırlattı.

NATO Karargahı'nda 30 Mart'ta düzenlenecek törenle Kuzey Makedonya'nın bayrağı göndere çekilecek.

NATO ile Kuzey Makedonya arasında katılım protokolü, 6 Şubat 2019'da imzalanmıştı.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, ülkesinin Avro-Atlantik ailesinde hak ettiği yeri aldığını belirtti.

Dimitrov, Twitter'dan Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Bu haftanın birçok yönden tarihi bir hafta olduğuna işaret eden Dimitrov, "Kuzey Makedonya, bugün resmi olarak Avro-Atlantik uluslar ailesinde tamamen hak ettiği yeri aldı." ifadesini kullandı.

Dimitrov, ülkesinin NATO üyelik serüveninin 27 yıl önce başladığını anımsatarak, "Bugünden itibaren müttefik ve dostlarıyla omuz omuza duran gururlu bir NATO üyesiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin açıklama:

ABD yönetimi, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun 30. üyesi olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

NATO'nun 70 yıldır "uluslararası barış ve güvenliğin kalesi" olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılması, bu ülke hükümeti ve halkının uzun yıllardır gösterdiği çabanın bir sonucudur. Kuzey Makedonya'nın NATO üyeliği, bu bölgenin entegrasyon, demokratik reform, ticaret, güvenlik ve istikrarının artmasını destekleyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun yüksek standartlarını karşılamaya istekli olan ve üyeliğin faydaları kadar sorumluluğunu da üstlenen ülkelere kapısının açık olduğunu gösterdiğine işaret edilerek, "NATO, 30. üyesini memnuniyetle karşılarken; biz de 5. madde kapsamında, müşterek savunma taahhüdümüzü bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.