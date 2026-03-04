İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

NATO'nun 5. maddesi devreye alınır mı? ABD'den Türkiye'de düşürülen füzeye ilişkin açıklama

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine açıklama yaptı. Hegseth, İran'da lazer güdümlü füze kullanacaklarını ifade ederek, daha büyük saldırıların yolda olduğunu dile getirdi. Hegseth ayrıca, 'Türkiye'ye düşen füze olayının NATO'nun 5. maddesini tetiklemesi mümkün değil' dedi.

4 Mart 2026 Çarşamba 16:23
NATO'nun 5. maddesi devreye alınır mı? ABD'den Türkiye'de düşürülen füzeye ilişkin açıklama
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, "Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları yolda. Henüz yeni başlıyoruz" dedi.

Hegseth ayrıca, "İran kendi insanlarını öldürdüğü gibi interneti kapatarak kör bırakıyor. İran hava sahasında kontrol bizim. Öldürdüğü 6 ABD askerinin intikamını da alacağız. Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Lazer güdümlü füze kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Hegseth, İran'dan fırlatılarak Türkiye'ye yönelen balistik füzeden haberdar olduklarını belirterek, bu durumun NATO'nun 5. maddesini tetikleyebileceğini düşünmediğini söyledi.

