ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamasında, "Daha fazla ve daha büyük saldırı dalgaları yolda. Henüz yeni başlıyoruz" dedi.

Hegseth ayrıca, "İran kendi insanlarını öldürdüğü gibi interneti kapatarak kör bırakıyor. İran hava sahasında kontrol bizim. Öldürdüğü 6 ABD askerinin intikamını da alacağız. Biz yavaşlamıyoruz, hızlanıyoruz. Lazer güdümlü füze kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Hegseth, İran'dan fırlatılarak Türkiye'ye yönelen balistik füzeden haberdar olduklarını belirterek, bu durumun NATO'nun 5. maddesini tetikleyebileceğini düşünmediğini söyledi.