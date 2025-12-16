İSTANBUL 12°C / 6°C
Dünya

NATO'nun 5. maddesine vurgu! Zelenski: Detaylar üzerinde çalışıyoruz

Ülkesi için NATO'nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren paketler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Senatosu'nun söz konusu garantileri onaylaması gerektiğini dile getirdi.

16 Aralık 2025 Salı 18:43
Zelenski, temaslarda bulunduğu Lahey'de, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun cephede yoğun saldırılar düzenlediğini belirten Zelenski, Ukrayna birliklerinin mevzileri savunmaya devam ettiğini vurguladı.

Zelenski, "Rusya, cephede sürekli yanlış bir izlenim yaratmaya çalışıyor." dedi.

ABD'nin savaşın sona ermesi için önerdiği barış planı üzerinde çalışmalar sürdürdüklerini aktaran Zelenski, ABD ve Avrupalı yetkililer ile Almanya'da 2 gün boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altının çizdi.

Zelenski, savaşın adil şekilde sona ermesi için Ukrayna'nın güçlü güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

"BAĞLAYICI GÜVENLİK GARANTİLERİ OLMALI"

ABD tarafıyla, NATO'nun 5. maddesine benzer ve güçlü güvenlik garantileri içeren paketler üzerinde çalıştıklarını aktaran Zelenski, "Bu konuyla ilgili ayrıntıları belirledik ve bu detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bunlar Budapeşte veya Minsk gibi (garantiler) değil, ABD Kongresi tarafından desteklenmesi gereken yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri olmalı." diye konuştu.

Zelenski, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, Rusya'nın 210 milyar avroyu bulan varlıklarını süresiz dondurma kararı almasına değinerek, şunları kaydetti:

"2026 yılına kadar 40-45 milyar avro, daha sonra ise toplam 210 milyar avro almayı bekliyoruz. Elbette bunu devletimizi yeniden inşa etmek için kullanmayı çok isteriz. Kimse alternatifleri düşünmez bile çünkü yıkılan her şeyin maliyeti 200 milyar avronun üç katıdır."

