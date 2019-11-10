Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in giderek bir tehlike haline geldiğini belirterek NATO’nun günümüzün zorluklarıyla mücadele edebilecek şekilde güçlenmesi gerektiğini söyledi.

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Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Pompeo, “70 yılın ardından NATO’nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek. Eğer uluslar NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO’nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO’nun devri kapanabilir” dedi. Trump yönetimi, NATO’nun Avrupalı ortaklarını sıklıkla yeterli askeri harcama yapmamak ve savunma ihtiyaçları için ABD’ye bel bağlamakla suçluyor.