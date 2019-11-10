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‘NATO’nun devri kapanabilir’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un The Economist dergisine verdiği mülakatta “NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti” demeciyle başlayan ve Almanya Başbakanı Angel Merkel’in ‘yersiz bir saldırı’ olarak nitelediği tartışmaya ABD de dahil oldu.

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Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin’in giderek bir tehlike haline geldiğini belirterek NATO’nun günümüzün zorluklarıyla mücadele edebilecek şekilde güçlenmesi gerektiğini söyledi. 

KAYNAK UYARISI

Alman Maliye Bakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında konuşan  Pompeo, “70 yılın ardından NATO’nun büyümesi ve değişmesi gerek. Günümüzün gerçeklikleri ve zorluklarıyla yüzleşmesi gerek. Eğer uluslar NATO’nun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamadan, sözlerini tutmadan NATO’nun savunma faydalarından yararlanabileceğini düşünürse, NATO etkisizleşebilir veya NATO’nun devri kapanabilir” dedi. Trump yönetimi, NATO’nun Avrupalı ortaklarını sıklıkla yeterli askeri harcama yapmamak ve savunma ihtiyaçları için ABD’ye bel bağlamakla suçluyor.

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