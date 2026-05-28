NATO'nun doğu kanadında yeni dönem! Kritik görevi devralıyorlar

İki ülkenin ortak açıklamasına göre, 1. Alman-Hollanda Kolordusu (1GNC) birkaç ay içinde NATO planlaması kapsamında Estonya ve Letonya bölgesinde taktik karargah görevini üstlenecek.

Yeni yapılanma kapsamında 1GNC, Estonya ve Letonya'da konuşlu NATO birlikleri ile kara kuvvetlerinin ulusal unsurlarının komutasını devralacak.

NATO'nun doğu kanadındaki caydırıcılık ve savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen kolordu, ayrıca tatbikatların yönetimi, hazırlık faaliyetleri ve olası kriz durumlarında doğu kanadının savunulmasından sorumlu olacak.

Bu görevi halihazırda yürüten Çokuluslu Kuzeydoğu Kolordusuna (MNC NE) ek olarak Almanya ve Hollanda, bölgede ikinci bir karargah oluşturularak NATO'nun doğu kanadının savunulmasına yönelik sorumluluk alacak.

Açıklamada, bu adımın aynı zamanda Avrupa'nın NATO içindeki rolünü güçlendirdiği belirtildi.

- 1GNC 1995'TE KURULDU

2023 yılında Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde kabul edilen NATO Kuvvet Modeli kapsamında daha hızlı tepki verebilen askeri birliklerin oluşturulması hedeflenmişti.

Bu çerçevede NATO Almanya ve Hollanda'dan Baltık ülkeleri için bölgesel savunma planları kapsamında 1GNC'yi taktik karargah olarak görevlendirmesini talep etmişti.

Yaklaşık 50 bin askerden oluşan uluslararası bir gücü yönetebilecek kapasiteye sahip olan 1GNC barış, kriz ve çatışma dönemlerinde görev yapabiliyor.

Kolordu daha önce Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kapsamında 2003, 2009 ve 2013 yıllarında görev almış, ayrıca 2005-2024 yılları arasında yedi kez NATO Hızlı Müdahale Gücü bünyesinde hazır kuvvet olarak konuşlandırılmıştı.

1995 yılında kurulan 1. Alman-Hollanda Kolordusu'nun komutası Almanya ve Hollanda arasında dönüşümlü olarak yürütülüyor.

Mevcut komuta görevi 2028 yılı başına kadar Almanya'da bulunacak.

Karargahta Almanya ve Hollanda'nın yanı sıra 14 NATO müttefiki ülkenin personeli görev yapıyor.