Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mevcut bütçe kısıtlamalarına rağmen 4 denizaltı satın almak istiyor.

Bunun için Federal Meclis Bütçe Komisyonuna U212CD tipi 4 denizaltı alımı için gizli bir yazı gönderildiği ifade edilen haberde, alımın NATO'nun kuzey kanadını koruma gereksinimlerini karşılamak için gerekli olduğu ifade edildi.

Denizaltılar için Bütçe Komisyonunun 4,7 milyar avro finansmana onay vermesi gerektiği bildirilen haberde, bu maliyetin henüz bütçe planında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

NATO'nun yeni gereksinimini karşılamak için Almanya'nın 2031'e kadar operasyonlara hazır en az 5 denizaltıyı bulundurması gerektiği ifade edilen haberde, Alman ordusunun daha önce de 2 denizaltıyı ThysssenKrup şirketinden sipariş ettiği anımsatıldı.

Almanya, 2022'de Ukrayna'da savaş başladıktan sonra savunma harcamalarını artırmıştı.