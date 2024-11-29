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Dünya

NATO'nun kuzey kanadını koruyacak! Almanya 4 denizaltı almayı planlıyor

Almanya'nın NATO'nun gereksinimlerini yerine getirmek için 4 denizaltı daha satın almayı planladığı bildirildi.

AA29 Kasım 2024 Cuma 20:39 - Güncelleme:
NATO'nun kuzey kanadını koruyacak! Almanya 4 denizaltı almayı planlıyor
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Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, mevcut bütçe kısıtlamalarına rağmen 4 denizaltı satın almak istiyor.

Bunun için Federal Meclis Bütçe Komisyonuna U212CD tipi 4 denizaltı alımı için gizli bir yazı gönderildiği ifade edilen haberde, alımın NATO'nun kuzey kanadını koruma gereksinimlerini karşılamak için gerekli olduğu ifade edildi.

4,7 MİLYAR AVRO FİNANSMANA ONAY VERİLMESİ GEREKİYOR

Denizaltılar için Bütçe Komisyonunun 4,7 milyar avro finansmana onay vermesi gerektiği bildirilen haberde, bu maliyetin henüz bütçe planında yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

NATO'nun yeni gereksinimini karşılamak için Almanya'nın 2031'e kadar operasyonlara hazır en az 5 denizaltıyı bulundurması gerektiği ifade edilen haberde, Alman ordusunun daha önce de 2 denizaltıyı ThysssenKrup şirketinden sipariş ettiği anımsatıldı.

Almanya, 2022'de Ukrayna'da savaş başladıktan sonra savunma harcamalarını artırmıştı.

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