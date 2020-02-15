star.com.tr 15 Şubat 2020 Cumartesi16:43 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 16:54

Pew Araştırma Merkezi haftanın başlarında, Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki koltuğa oturmasından bu yana ABD ve büyük Avrupa ülkelerinde kamuoyunun NATO'ya yönelik iyi bakışının keskin bir şekilde düştüğünü söyleyen yeni bir anket yayımladı.

Daha önce de Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Batı zayıflıyor. Birkaç yıl önce başlayan ve sadece bu yönetim tarafından değil, Avrupa ile olan ilişkisini yeniden ele alan bir tür geri çekilme şeklinde bir Amerikan politikası var.' ifadelerini kullanmıştı.

Macron, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, Batı'nı zayıfladığını ileri sürmüştü.

TRUMP MACRON'A SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Geçtiğimiz aralık ayında NATO toplantısı için bulunduğu İngiltere'de Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' şeklindeki açıklamasına tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Macron'a hitaben "Oldukça küçük düşürücü, oldukça ayıp bir açıklama. NATO, büyük bir hizmette bulunuyor. Bu aynı zamanda ABD'ye karşı adaletsiz bir tutum. Çünkü ABD, kendi payına düşen bütçeyi ödüyor. Macro'nun 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklaması oldukça saygısızca.". dedi.

Fransa'nın ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını, sarı yeleklilerin gösterilerinin devam ettiğini ifade eden Trump, "Bunlar varken kalkıp NATO'yla ilgili böyle bir açıklama yapamazsınız, oldukça saygısızca." dedi...

POMPEO: BATI KAZANIYOR

Münih Güvenlik Konferansı'nda bir konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 'NATO'nun ölümü ve Batı'nın zayıflaması' söylemlerine cevap verdi.

Bu söylemlerin tamamen abartı olduğunu belirten Pompeo, 'Transatlantik ittifakın ölümünün çok abartılı bir iddia olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Batı kazanıyor ve birlikte kazanıyoruz." dedi.