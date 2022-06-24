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Dünya

NATO'nun Orta Doğu askeri ittifakına Ürdün'den destek

Ürdün Kralı 2. Abdullah, NATO'ya benzer bir Orta Doğu askeri ittifakının oluşumunu destekleyeceğini söyledi.

AA24 Haziran 2022 Cuma 17:24 - Güncelleme:
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Kral Abdullah, Amerikan CNBC kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün'ün onlarca yıldır NATO ile aktif olarak iş birliği yaptığını kaydeden Kral Abdullah, kendilerini ittifakın bir ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Orta Doğu'da NATO'ya benzer bir askeri ittifak kurulmasını destekleyeceğini söyleyen Kral Abdullah, bunun benzer düşünen ülkelerle kurulabileceğini dile getirdi.

Ürdün Kralı, böyle bir askeri ittifak için "vizyon ve misyon beyanının çok açık olması ve rolünün iyi tanımlanması gerektiğine, aksi takdirde herkesin kafasını karıştıracağına" dikkati çekti.

Kral Abdullah, potansiyel güvenlik ve askeri iş birliğinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşından kaynaklanan zorluklarla yüzleşmek için Orta Doğu ülkelerinin birlikte çalışmaya başladığını söyledi.

Tüm tarafların çıkarlarının güvence altına alınması için kazan-kazan ilkesine dayalı çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine işaret eden Abdullah, Arap ülkelerini birbirlerine yardım etmeye çağırdı.

İsrail-Filistin çatışmasının Orta Doğu'daki planları ve iş birliğini engelleyebileceğini kaydeden Ürdün Kralı, iki taraf arasındaki iletişim eksikliğinin "bölgesel projeleri olumsuz etkileyecek bir güvensizlik ve istikrarsızlık durumu yarattığını" vurguladı.

  • Ürdün Kralı Abdullah
  • NATO
  • Orta Doğu

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