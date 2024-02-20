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Dünya

NATO'nun yeni üyesinden dikkat çeken çıkış: ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyacımız yok

Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, ülke topraklarında ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyaç olmadığını belirtti.

AA20 Şubat 2024 Salı 11:37 - Güncelleme:
NATO'nun yeni üyesinden dikkat çeken çıkış: ABD'nin nükleer silahlarına ihtiyacımız yok
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Orpo, Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Orpo, ülke topraklarına ABD'ye ait nükleer silahları kabul edip etmeyeceklerine ilişkin soruyu, "Buna ihtiyaç yok çünkü NATO zaten nükleer caydırıcılığı temin ediyor." yanıtını verdi.

NATO'nun 31. üyesi olarak İttifak'a 4 Nisan 2023'te katılan Finlandiya, Aralık 2023'te ABD ile "Savunma İşbirliği Anlaşması" imzalamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, anlaşmanın, ABD'nin transatlantik güvenliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı çabalarının son örneği olduğuna dikkati çekmiş, Avrupa kıtasının her yerinde güvenlik ve istikrarı sağlayan ağ oluşturduklarını kaydetmişti.

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