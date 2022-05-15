NATO'ya girmek isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerini himaye ediyor

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak için resmi olarak başvurması beklenirken, askeri ittifakın uzun süredir üyesi olan Türkiye, şimdilik bu konuda olumlu bir görüşe sahip olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma günü İstanbul'da gazetecilere, "Şu anda gelişmeleri takip ediyoruz. Şimdilik İsveç ve Finlandiya (NATO'ya katılımı) konusunda olumlu bir pozisyonumuz yok." açıklamasında bulundu.

Söz konusu iki İskandinav ülkesinin "terör gruplarının misafirhaneleri gibi" olduğunu ve "parlamentolarında da teröre destek verenler" bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iki ülkenin NATO üyelik tekliflerine itiraz etti.

Türkiye uzun süredir özellikle PKK ve PKK'nın Suriye kolu YPG'nin saldırılarına hedef oluyor. Öte yandan DEAŞ'ı terör örgütü ilan eden ilk ülkelerden biri olan Türkiye, o zamandan beri teröristler tarafından defalarca saldırıya maruz kaldı. Terör örgütü DEAŞ, Türkiye'de en az 10 intihar saldırısı, 7 bombalı ve 4 silahlı saldırı düzenleyerek 315 kişiyi öldürdü ve yüzlercesini de yaraladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sözde "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" İlham Ahmed'le (sağ 2) görüştü



Buna karşılık Türkiye, daha fazla saldırıyı önlemek için yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele operasyonları başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Türkiye ile Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliği konusunda çalıştıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Berlin'de dün NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın PKK/YPG'ye "açık bir şekilde destek verdiğini" belirterek, NATO'da müttefik olacak bir ülkenin bu terör örgütüne "destek vermemesi gerektiğini" söyledi.

AA muhabirinin açık kaynaklardan yaptığı derlemeye göre, PKK ve uzantısı durumundaki gruplar ile FETÖ'nün söz konusu iki ülkede bir taraftan geniş barınma imkanları bulduğu diğer taraftan güçlü siyasi destek gördüğü anlaşılıyor.

- İSVEÇ'TEKİ PKK YAPILANMASI VE YETKİLİLERİN TEMASLARI



İsveç'te, terör örgütü PKK hırsızlık, silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve haraç toplama yoluyla önemli miktarda gelir elde ediyor.

Ülkede faaliyet gösteren başta NCDK olmak üzere birçok Avrupa şehrinde ofisleri bulunan ve İsveç'te "Kurdiska Röde Halvmanen" ismini kullanan Almanya merkezli Heyva Sor a Kurdistan ve CIK isimli yan kuruluşlar yoluyla da örgüte gelir sağlanıyor.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Nisan 2016'dan bu yana Stockholm'de bir ofisi bulunuyor.

İsveç, ifade özgürlüğü gerekçesiyle PKK ve uzantıları tarafından serbestçe gösteri ve yürüyüş yapılmasına, örgüt posterleri, flamalarının sergilenmesine göz yumuyor.

29 Mart 2021'de İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, sözde "Suriye Demokratik Konseyi Başkanı" İlham Ahmed'le çevrim içi bir görüşme gerçekleştirdi.

Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da SDK'nın Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşmelere katılması gerektiğini ileri sürerek, sözde özerk yönetimle iyi ilişkilerinin olduğunu belirtti.

İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist ile PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin arasında 20 Nisan 2021'de video konferans görüşmesi gerçekleştirildi. Söz konusu görüşmede Hultqvist, PYD/YPG ile iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Ann Linde (ortada), 25 Mart'ta İsveç Parlamentosunda (Riksdag) terör örgütü PKK yanlısı tutumuyla bilinen, bazı İsveçlilerin dahi "peşmerge" olarak niteledikleri, bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh (sağda) ile terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından Nesrin Abdullah'la (solda) İsveç Parlamentosunda görüştü.



İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesinin internet sayfasında 23 Haziran 2021'de "Kassem Hamadi" imzasıyla yayımlanan haberde, İsveç Dışişleri Bakanlığından bir heyetin Suriye'nin kuzeydoğusundaki kampları ziyaret ederek, İsveç uyruklu DEAŞ'lı ailelerle görüştüğü, DNA örnekleri aldığı ve PKK/PYD temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.

Türkiye'nin 2017-2021 döneminde PKK'ya karşı yaptığı operasyonlarda, İsveç yapımı AT-4 tanksavar silahları ele geçirildi.

Dışişleri Bakanı Ann Linde, 25 Mart'ta İsveç Parlamentosunda (Riksdag) terör örgütü PKK yanlısı tutumuyla bilinen, bazı İsveçlilerin dahi "peşmerge" olarak niteledikleri, bağımsız Milletvekili Amineh Kakabaveh'le bir tartışma oturumuna katıldı. İkilinin buradaki konuşmalarında, Bakan Linde'nin yine 25 Mart'ta Stockholm'de YPG/PKK elebaşlarından Nesrin Abdullah'la görüştüğü ortaya çıktı.

İsveç Parlamentosunda, 27 Nisan'da PKK iltisaklı ve PKK sempatizanı bazı şahısların katılımıyla PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması amacına değinilen bir konferans düzenlendi ve buna ilişkin haberler, PKK iltisaklı ANF'de yayımlandı. Söz konusu toplantıya, PKK yanlısı görüşleriyle bilinen milletvekilleri, bağımsız Amineh Kakabaveh ve Liberal Partili Fredrik Malm ile yazar Kurdo Baksi, "Kürdistan Dayanışma Komitesi" Başkanı Benny Gustafson, anılan komitenin yöneticisi Per Olov Nordin ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar katıldı.

- İSVEÇ'TEKİ FETÖ YAPILANMASI



İsveç'te bulunan FETÖ'nün medya propaganda organlarından ve "Today's Zaman" gazetesinin eski Ankara temsilcisi Abdullah Bozkurt tarafından kurulan "Nordic Monitor", yayınlarında Türkiye'ye karşı karalayıcı haberlere yer veriyor.

İsveç makamları ise "FETÖ'nün Avrupa Birliği (AB) tarafından bir terör örgütü olarak tanınmadığı" savıyla FETÖ'ye karşı önlem almaya yanaşmıyor.

FETÖ mensupları, İsveç'e yoğun şekilde sığınma başvurusunda bulunuyor, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) yeniden yerleştirme programını bu amaçla suistimal ediyor.

- FİNLANDİYA'DA FETÖ BAĞLANTILI 3 OKUL BULUNUYOR



NCDK tarafından organize edilen gösterilerde, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile PKK ve uzantılarının flamaları taşınıyor.

Fin makamlarınca, PKK'nın yürüyüş veya gösterilerine yönelik kısıtlayıcı önlem alınmazken, bunların ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu ileri sürülüyor.

Fin basınında 19 Temmuz 2021'deki haberlerde, Finlandiya makamlarının, Suriye'nin kuzeydoğusundaki al-Hol kampından bir Fin vatandaşı kadın ile 2 çocuğunun tahliye edildiği, bu kişilerin 16 Temmuz Cuma günü Finlandiya'ya getirildikleri bildirildi.

Haberlerde, Fin uyruklu kadın ve çocuklarının, 14 Temmuz Çarşamba günü "Kamışlı'daki Kürt makamları" tarafından al-Hol tahliyelerinden sorumlu Finlandiya Dışişleri Bakanlığının Özel Temsilcisi Jussi Tanner'e teslim edildikleri belirtildi.

Son dönemde birçok FETÖ mensubunun mülteci statüsünü suistimal ederek Finlandiya'ya gittikleri görülürken, ülkedeki FETÖ iltisaklı dernekler bağlamında "Uudenmaan Islam Kültür Derneği" (Uudenmaan Islam-ja Kulttuuriyhdistys) ile biri ilköğretim (Kielo International School), ikisi anaokulu (Tiny Hands English Kindergarden, Paivakoti Piccolo Kindergarden) olmak üzere 3 eğitim kurumu bulunuyor.