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Dünya

NATO'yu kızdıracak adım! Belarus ve Çin'den Polonya sınırında ortak tatbikat kararı

Belarus ve Çin, Polonya sınırındaki Brest kenti yakınlarında 8-19 Temmuz tarihleri arasında ‘ortak terörle mücadele tatbikatı' yapacaklarını duyurdu. Tatbikata ilişkin açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, “Bu ortak eğitim, terörle mücadele operasyonlarının uygulanmasına dayanmaktadır' ifadelerini kullandı.

DHA8 Temmuz 2024 Pazartesi 11:10 - Güncelleme:
NATO'yu kızdıracak adım! Belarus ve Çin'den Polonya sınırında ortak tatbikat kararı
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu askerleri Belarus Cumhuriyeti'ne geldi. Askerler, 8-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ortak terörle mücadele eğitim tatbikatına katılacaklar. Ortak eğitim, deneyim alışverişinde bulunulmasına, Belarus ve Çin birliklerinin uyum sağlamasına ve birliklerin ortak eğitimi alanında Belarus-Çin ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için bir temel oluşturulmasına olanak tanıyacak" denildi.

"KARMA EĞİTİM MODU BENİMSENECEK"

NATO üyesi Polonya sınırında yapılacak 'Kartal Taarruzu-2024' adı verilen tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bu ortak eğitim, terörle mücadele operasyonlarının uygulanmasına dayanmaktadır. İki taraf, katılımcı birliklerin eğitim seviyesini ve koordinasyon yeteneğini geliştirmeyi ve iki ordu arasındaki pratik iş birliğini derinleştirmeyi amaçlayan rehine kurtarma ve ortak terörle mücadele operasyonları gibi tatbikatları ortaklaşa tamamlamak için karma bir eğitim modu benimseyecek" dedi.

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