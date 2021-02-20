Navalny'nin hapis cezası onandı

Star.com.tr 20 Şubat 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 13:25

Moskova Şehir Mahkemesi, Yves Rocher davasında Navalny'nin hapis cezasını onadı.



Aynı zamanda mahkeme, Navalny'nin ev hapsinde geçirdiği süreyi dikkate alarak, bu süreyi hapis cezasından düştü.

Hakim Dmitry Balashov, kararın sadece giriş ve onaylanan kısmını okudu.



Avukat Vadim Kobzev, müvekkilinin bu mahkeme kararıyla 2 buçuk yıldan biraz daha fazla hapis cezası yatacağını söyledi.

Diğer avukat Olga Mikailova, gazetecilere verdiği demeçte, Moskova Şehir Mahkemesinin Navalny'nin AİHM kararlarına dayanarak yaptığı tahliye savunmasını reddetti.

Moskova Şehir Mahkemesi'ndeki oturumda, Federal Ceza Dairesi'nin talebi üzerine, Navalny'nin Yves Rocher davasından ertelenen 3,5 yıllık hapis cezasının, çok sayıda ihlal nedeniyle uygulanmasına karar verildi.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Navalnıy, geçen ay evinin önünde gözaltına alınmış ve Moskova'da çıkarıldığı Tverskoy Bölge Mahkemesi tarafından 28 Ocak'ta katıldığı bir eylem nedeniyle 30 gün hapse mahkum edilmişti. Navalnıy, ocak ayında hükümetin emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin tasarısını protesto etmek üzere halka sokağa çıkma çağrısında bulunmuştu.