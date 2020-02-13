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Dünya

Nazarbayev'in torunu İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in torunu Aysultan Nazarbayev, İngiltere'ye sığınma talebinde bulundu.

IHA13 Şubat 2020 Perşembe17:00 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:00

Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu Aysultan Nazarbayev İngiltere’ye siyasi sığınma talebinde bulunduğunu açıkladı. Aysultan Nazarbayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu anda zaten İngiltere’de olduğunu, bu kararı aile baskısı nedeniyle aldığını söyledi. Aysultan Nazarbayev, annesi Dariga Nazarbayev ve babası Rahat Aliyev ile anlaşamadığını ifade etti.

Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev geçtiğimiz yıl Mart ayında görevinden istifa etmiş, yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev olmuştu.

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