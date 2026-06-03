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Dünya

Nazi sembolleriyle Vandalizm: Avrupa'da Türk esnaf hedef alındı

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Mattsee kasabasında bir Türk restoranı dahil çok sayıda işletme ve binaya gamalı haç ile Nazi sembolleri çizildi. 25 yıldır restoran işleten Mustafa Ustaoğlu ilk kez böyle bir ırkçılıkla karşılaştığını söylerken, polis 20-22 yaşlarında 3 şüphelinin ifadesini aldı.

AA3 Haziran 2026 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Nazi sembolleriyle Vandalizm: Avrupa'da Türk esnaf hedef alındı
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Avusturya'da ırkçı saldırı bir Türk restoranını hedef aldı. Salzburg eyaletine bağlı Mattsee kasabasında 31 Mayıs gecesi yaşanan olayda, çok sayıda bina ve işletmenin duvarlarına Nazi sembolleri çizildi. Belediye başkanı olayı sert sözlerle kınarken, polis üç şüpheliyi kısa sürede tespit etti.

MATTSEE'DE DEHŞET GECESİ: GAMALİ HAÇ VE 88 SAYISI

Avusturya basınına göre, ırkçı saldırı 31 Mayıs'ın erken saatlerinde, Salzburg eyaletine bağlı Mattsee kasabasında gerçekleşti.

Mattsee'deki birçok işletme ve binaya grafiti ile Nazilerin kullandığı gamalı haç, Nazi lideri Adolf Hitler'i övmek için kullanılan "Heil Hitler" selamına atfen 88 sayısı ve küfürlü ifadeler çizildi.

BELEDİYE BAŞKANI SCHWARZMAYR: "MİDEM BULANDI"

Mattsee Belediye Başkanı Michael Schwarzmayr, yaptığı açıklamada, ırkçı saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Schwarzmayr, Mattsee'de bu tür eylemlerin kesinlikle hoş görülmeyeceğini vurgulayarak "Pazar sabahı midem bulandı. Bu gerçekten çok korkunç, kesinlikle kınanması gereken bir olay ve bizim kasabamıza hiç yakışmıyor. Tek bir olay yaşanmadı. Çok sayıda ev, araba, bahçe duvarı, cam ve hatta bir telefon kulübesi bile boyanmıştı. Gerçekten korkunç bir durum." dedi.

POLİS 3 ŞÜPHELİNİN İFADESİNİ ALDI

Polis yetkilileri, olay hakkında soruşturma başlattıklarını ve ırkçı saldırıları düzenlediğinden şüphelenilen 20 ila 22 yaşlarında 3 şüphelinin ifadesinin alındığını bildirdi.

MUSTAFA USTAOĞLU: 45 YILDIR BURADAYIM, İLK KEZ BÖYLE BİR IRKÇILIK GÖRDÜM

Irkçı saldırıya maruz kalan restoran işletmecisi Mustafa Ustaoğlu, AA muhabirine, olaydan dolayı çok üzüldüğünü söyledi.

Ustaoğlu, 45 yıldır Mattsee'de yaşadığını ve ilk kez böyle bir ırkçılığa tanıklık ettiğini aktardı.

Mattsee'de 25 yıldır restoran işlettiğini ve bölgedeki vatandaşların kendisini iyi tanıdığını belirten Ustaoğlu, kasabada yabancı düşmanlığına pek rastlanmadığını ifade etti.

Ustaoğlu, Nazi sembollerinin sadece kendi dükkanına değil, çevredeki eczane gibi işletmelere de çizildiğini aktardı.

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