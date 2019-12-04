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Nazilerden kaçırmışlardı... Gizli bir operasyonla 4 milyar Sterlin değerindeki altınları geri getirdiler

Polonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere'ye kaçırdığı 4 milyar Sterlin değerindeki 8 bin altın külçesi, aylardır süren gizli bir operasyonla ülkesine geri döndü.

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Polonya'nın 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın Nazilerin eline geçmemesi için İngiltere'ye taşıdığı 100 ton altın, geçtiğimiz aylarda düzenlenen gizli bir operasyonla başkent Varşova'ya geri getirildi.
 
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre değeri 4 milyar Sterlin'i bulan toplam 8 bin külçe altın, Londra'dan Varşova'ya nakliye uçaklarıyla, 8 gece seferinde taşındı.
Altınların nakli sırasında güvenliği, G4S Uluslararası Lojistik firması sağladı, ayrıca İngiliz polisinin de özel güvenlikçilere destek verdikleri kaydedildi.
 
Haberde son nakliyatın 22 Kasım akşamı gerçekleştirildiği belirtildi.
 
G4S yetkilileri operasyonu bugüne kadar ülkeler arasında gerçekleştirilen en büyük altın nakliyatlarından birisi olarak tanımladı.
 
İngiltere Merkez Bankası'nın kasasından alınan altınların şu anda başkent Varşova'daki Polonya Merkez Bankası'nın kasasında olduğu ifade edildi.

(Habertürk)

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