Necef Çölü’nde 1200 yıllık cami 

Açıklamada, Kazı Birimi müdürleri Jon Seligman ile Shahar Zur’un “Alanda yapılan kazılarda tarihi milattan sonra 7. ve 8’inci yüzyıllara ait olduğu belirlenen bir kırsal alan camisi keşfedildi. Bu dünyadaki çok ender keşiflerden biridir. Özellikle daha önce böylesine bir keşfin yapılmadığı Biru’s Sebi kentinin kuzeyinde bulunması çok önemli” ifadelerine yer verildi. Seligman ile Zur milattan sonraki 7’nci ve 8’inci yüzyıllarda Mekke ve Kudüs’teki camilerin büyüklüğüne işaret ederek “Ancak elimizdeki bulgular keşfedilen bu mescidin küçük olduğunu gösteriyor. Öyle görünüyor ki bu mescit o dönemlerde bölgede yaşayan çiftçilere hizmet etmiş” dedi.