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Dünya

Nefes kesen manzara! Kimi 'kıyamet gibi' dedi, kimi 'muhteşem'...

ABD'nin kansas eyaletinde görülen raf bulutları, nefes kesen manzaralar oluşturdu.

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star.com.tr21 Temmuz 2020 Salı 11:51 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 12:00
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ABD'nin Kansas eyaletinin batısı, son birkaç gündür fırtınalar tarafından dövülüyor. Fırtınalar henüz bir yıkıma neden olmasa da, bulutlar nefes kesen manzaralar sundu.

Perşembe sabahı Kansas'ın Wichita kentinde gökyüzünü kaplayan dev, siyah bir raf bulutu, insanlar tarafından fotoğraf ve video kayıtlarıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir uçağın kalkış anında hemen üzerinde görünen bulut, izleyenler tarafından korkuya neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntüler için, 'kıyamet gibi' benzetmesi yaparken, Batı Kansas'ta gök gürültüsünün arasında gökyüzünde oluşan çizgiler paniğe neden oldu.

Raf bulutları, genellikle fırtına çıkışları boyunca görülen arcus bulut oluşumlarıdır

star.com.tr

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