İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2023 Cumartesi / 9 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nepal Başbakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi
Dünya

Nepal Başbakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hangcou şehrinde düzenlenen 19. Asya Oyunları'nın açılış törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal Prachanda ile bir araya geldi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
Nepal Başbakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi
ABONE OL

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin ve Nepal'in, "dağlar ve ırmaklarla birbirine bağlı iki ülke" olduğunu belirterek, barış içinde bir arada yaşama, eşitlik ve kazan-işbirliği ilkeleri temelindeki ilişkilerinin, büyük ve küçük ülkeler arasında işbirliğine örnek teşkil ettiğini anlattı.

Çin ve Nepal'in "Kuşak ve Yol" işbirliğinin olumlu sonuçlar üretmeye devam ettiğine dikkati çeken Şi, Trans-Himalaya Çok Boyutlu Bağlantı Ağı (THMCN) adı verilen ekonomik koridorun şekillenmeye başladığını ifade etti.

Şi, tarafların ulaştırma ağlarında işbirliğine odaklanarak bağlantılılığı teşvik etmesi, Nepal'in "karaya sıkışmış ülkeden", "karayla bağlantılı ülkeye" dönüşmesine destek olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Prachanda da Şi'yi, "vizyoner bir dünya lideri" diye tasvir ederek, onun liderliğinde Çin'in dünyaca takdir edilen kalkınma başarılarına ulaştığını belirtti.

Nepal'in ekonomik inşa ve yoksullukla mücadele çabalarına desteği için Çin'e teşekkür eden Prachanda, Kuşak ve Yol Girişi kapsamındaki THMCN'nin ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Prachanda, Nepal'in, "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu, Tayvan ve Tibet'i Çin'in ayrılmaz parçası olarak gördüğünü ve hiçbir gücün Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar verecek eylemler için Nepal topraklarını kullanmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

  • Si Jinping
  • Asya Oyunları
  • Nepal Başbakanı
  • nepal

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.