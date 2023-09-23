Nepal Başbakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüşme gerçekleştirdi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede, Çin ve Nepal'in, "dağlar ve ırmaklarla birbirine bağlı iki ülke" olduğunu belirterek, barış içinde bir arada yaşama, eşitlik ve kazan-işbirliği ilkeleri temelindeki ilişkilerinin, büyük ve küçük ülkeler arasında işbirliğine örnek teşkil ettiğini anlattı.

Çin ve Nepal'in "Kuşak ve Yol" işbirliğinin olumlu sonuçlar üretmeye devam ettiğine dikkati çeken Şi, Trans-Himalaya Çok Boyutlu Bağlantı Ağı (THMCN) adı verilen ekonomik koridorun şekillenmeye başladığını ifade etti.

Şi, tarafların ulaştırma ağlarında işbirliğine odaklanarak bağlantılılığı teşvik etmesi, Nepal'in "karaya sıkışmış ülkeden", "karayla bağlantılı ülkeye" dönüşmesine destek olması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Prachanda da Şi'yi, "vizyoner bir dünya lideri" diye tasvir ederek, onun liderliğinde Çin'in dünyaca takdir edilen kalkınma başarılarına ulaştığını belirtti.

Nepal'in ekonomik inşa ve yoksullukla mücadele çabalarına desteği için Çin'e teşekkür eden Prachanda, Kuşak ve Yol Girişi kapsamındaki THMCN'nin ülkenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.

Prachanda, Nepal'in, "tek Çin" politikasına bağlı olduğunu, Tayvan ve Tibet'i Çin'in ayrılmaz parçası olarak gördüğünü ve hiçbir gücün Çin'in egemenliğine ve güvenliğine zarar verecek eylemler için Nepal topraklarını kullanmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.