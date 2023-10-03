Nepal'de art arda iki deprem: Çok sayıda kişi yaralandı

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeybatısındaki Hindistan sınırına yakın Bajhang bölgesinde yerel saatle 14.40'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge, ilk depremin üzerinden 26 dakika sonra 15.06'da ise 6.3 büyüklüğündeki ikinci depremle sarsıldı. Bajhang Bölge Yöneticisi Narayan Pandey çok sayıda evin hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Polis Bharat Bahadur Shah ise 11 kişinin yaralanarak hastanede tedavi altına alındığını aktardı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rama Acharya, depremlerin ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir otoyolun kapandığını duyurdu.

Depremin meydana geldiği dağlık bölgede tek ya da 2 katlı evler bulunuyor.

Sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi.