İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,542
  • EURO
    28,8833
  • ALTIN
    1617.42
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nepal'de art arda iki deprem: Çok sayıda kişi yaralandı
Dünya

Nepal'de art arda iki deprem: Çok sayıda kişi yaralandı

Nepal'in kuzeybatısında ilki 5.3, ikincisi 6.3 büyüklüğünde olmak üzere art arda meydana gelen iki depremde 11 kişi yaralandı. Sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi.

IHA3 Ekim 2023 Salı 18:08 - Güncelleme:
Nepal'de art arda iki deprem: Çok sayıda kişi yaralandı
ABONE OL

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeybatısındaki Hindistan sınırına yakın Bajhang bölgesinde yerel saatle 14.40'ta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölge, ilk depremin üzerinden 26 dakika sonra 15.06'da ise 6.3 büyüklüğündeki ikinci depremle sarsıldı. Bajhang Bölge Yöneticisi Narayan Pandey çok sayıda evin hasar gördüğünü ancak herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Polis Bharat Bahadur Shah ise 11 kişinin yaralanarak hastanede tedavi altına alındığını aktardı. İçişleri Bakanlığı yetkilisi Rama Acharya, depremlerin ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir otoyolun kapandığını duyurdu.

Depremin meydana geldiği dağlık bölgede tek ya da 2 katlı evler bulunuyor.

Sarsıntılar Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de de hissedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.