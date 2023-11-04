Nepal'de deprem bilançosu büyüyor! 157 can kaybı

Nepal Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezi yetkilileri, yaptıkları açıklamada, merkez üssü Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde 157 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, tarımsal bir bölge olan Jajarkot'ta 105, deprem bölgesine komşu olan Rukum bölgesinde ise 52 kişinin öldüğünü belirtti.

Çok sayıda yaralının bulunduğunu ve ölü sayısının artmasının beklendiğini ifade eden yetkililer, birçok yerle iletişimin kesildiğini de kaydetti.

Yetkililer, dağlık bölgelerde arama kurtarma ekiplerinin köylülerle, çöken evlerden cansız bedenleri ve yaralıları çıkardığını belirterek, toprak kayması nedeniyle yolların kapalı olduğunu ve bazı köylere ulaşılamadığını vurguladı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden yetkililer, yaralıların da bölgedeki hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin yardım ulaştırmanın yanı sıra hayatta kalanları bulmaya da odaklandığını söyledi.

Nepal Polis Sözcüsü Kuber Kadayat, yaptığı açıklamada, arama kurtarma operasyonlarına helikopterlerin de dahil edildiğini belirtti.

Kadayat, güvenlik güçlerinin, depremin yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle kapanan yolları ve patikaları temizlediğini, helikopterlerle bölgedeki hastanelere sağlık çalışanlarını ve tıbbi malzeme naklettiklerini aktardı.

Depremde yaralanan ve hastaneye sevk edilen Bimal Kumar Karki, basına yaptığı açıklamada, depreme uyurken yakalandığını, kaçmaya çalıştığını ancak vücudunun yarısının enkaz altında kaldığını söyledi.

Karki, "Çığlık attım ama komşularımın hepsi aynı durumdaydı ve yardım için bağırıyorlardı." dedi.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Pushpa Kamal Dahal beraberindeki bir doktor ekibiyle helikopterle deprem bölgesine geldi. Dahal, helikoptere alınan 7 yaralıyla hastaneye gitti.

Dahal, uğradığı hastanelerde depremzedelerle bir araya gelerek, hükümetinin bu kriz anında onların yanında olacağına dair taahhütte bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nepal'de meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Modi, "Hindistan, Nepal halkıyla dayanışma içindedir ve mümkün olan her türlü yardımı sağlamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

- Nepal'deki 5,6 büyüklüğündeki deprem

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak bildirirken ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezince (NCS), sosyal medyadan yapılan paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirilmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.