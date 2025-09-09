İSTANBUL 28°C / 19°C
  Nepal'de kaos... Parlamento alevler içinde: Eski Başbakanın eşi yanarak can verdi
Nepal'de kaos... Parlamento alevler içinde: Eski Başbakanın eşi yanarak can verdi

Başbakan Oli'nin istifasıyla yatışması beklenen protestolar daha da büyüdü. Göstericiler parlamento ve yüksek mahkeme binalarını ateşe verdi. Bakanlar helikopterlerle tahliye edilirken eski Başbakan Khanal'ın eşi Rajyalaxmi Chitrakar, protestocular tarafından evinin ateşe verilmesi sonucu yanarak hayatını kaybetti.

AA9 Eylül 2025 Salı 20:28 - Güncelleme:
The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, federal parlamento binası ve yüksek mahkeme binası ateşe verildi.

Devlet binalarına yapılan bu saldırıların ardından Nepal ordusu, polis ve üst düzey yetkililer, protestoculara itidal ve siyasi diyalog çağrısında bulundu.

Sosyal medya platformlarında, parlamento binasının dumanlarla kaplı olduğu görüntüler paylaşıldı.

NEPAL BAŞBAKANI OLİ, PROTESTOLAR NEDENİYLE İSTİFA ETTİ

Nepal'de, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformları, verilen süre aralığında Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için başvurulmadığı gerekçesiyle erişime kapatılmıştı.

Bunun üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler, yolsuzluk iddialarının yanı sıra sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüyüşe geçmişti.

Şiddetlenen protestolarda polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullanmıştı. Çıkan olaylarda 19 kişi hayatını kaybetmiş, 400'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.

Ardından Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklamış, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Söz konusu açıklamalara rağmen yatışmayan gösterilerin, siyasi figürler ve bakanların evlerine saldırılar düzenlenmesi, Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutunun ateşe verilmesiyle sürmüştü.

Nepal ordusu, artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye etmeye başlarken, Güvenlik endişeleri nedeniyle Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda bugünkü tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edilmişti.

Nepal Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkilerin ardından Başbakan Oli'nin istifa ettiği duyurulmuştu.

ESKİ NEPAL BAŞBAKANI JHALANATH KHANAL'IN EŞİ YANARAK CAN VERDİ

Eski Nepal Başbakanı Khanal'ın eşi Rabi Laxmi Chitrakar, ülkede devam eden kaos sırasında Dallu'daki evlerinin kundaklanması sonucu aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti.

