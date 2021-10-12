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Dünya

Nepal'de katliam gibi kaza: 32 ölü

Nepal'de bir otobüsün nehre düşmesi sonucu en az 32 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

AA12 Ekim 2021 Salı 21:17 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 21:17
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Asian News International (ANI) ajansının haberine göre, Mugu ilçesinden Gamgadhi'ye giden otobüsün Chhayanath Rara'daki Pina Jhyari Nehri'ne düşmesi sonucu 32 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kazanın nedeni henüz açıklanmazken otobüsün frenlerinin arızalanmış olabileceği belirtildi.

Yerel basında yer alan görüntülerde, bir tepenin eteğinde devrilen otobüsün enkazı yer aldı.

Polis, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini ve soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Kurtarma çalışmalarına orduya ait bir helikopter de katıldı.

Otobüstekilerin birçoğunun Nepal ve Hindistan'da büyük bir dini festival olan Dashain kutlamalarının ardından evlerine dönmekte olduğu sanılıyor.

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