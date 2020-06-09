Nepal'de Kovid-19 vaka sayısı 4 bini geçti

AA 09 Haziran 2020 Salı 18:35 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 18:35

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 323 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü ve toplam vaka sayısının 4 bin 85'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte bir kişinin yaşamını yitirmesiyle Nepal'de virüse bağlı can kaybının 15'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 tespit edilen 584 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

- FİLİPİNLER'DE TESPİT EDİLEN VAKA SAYISI 22 BİN 992'YE ÇIKTI



Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de bugün açıklanan yeni Kovid-19 vaka sayısı 518 olarak kayda geçti.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 518 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısının 22 bin 992'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte 6 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybının 1017'ye yükseldiği bildirildi.

Filipinler'de şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan 4 bin 736 kişinin de iyileştiği kaydedildi.