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Dünya

Nepal'de meydana gelen depremde 37 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 37 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yetkililer, merkez üssü, Nepal'in Jumla bölgesinin 42 kilometre güneyi olan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Rukum bölgesinde 20 kişinin öldüğünü ve çok sayıda evin yıkıldığını bildirdi.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 01:51 - Güncelleme:
Nepal'de meydana gelen depremde 37 kişi yaşamını yitirdi
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Jajarkot bölgesinde ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, dağlık bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü aktardı.

Sabah saatlerinde ölü sayısının artmasının beklendiğine işaret eden yetkililer, çok sayıda köyle iletişimin kesildiğini kaydetti.

Nepal Ulusal Deprem İzleme ve Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü 6,4 olarak ölçtü.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,6 olarak ölçmüştü.

Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), Facebook'ta yaptığı paylaşımda, depremin, 6,4 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirmişti.

Hint haber ajansı ANI News, sarsıntıların Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde ve ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde de hissedildiğini belirtmişti.

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