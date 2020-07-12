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Dünya

Nepal'de meydana gelen toprak kaymalarında ölü sayısı 40'a yükseldi

Nepal'de şiddetli muson yağışlarının neden olduğu toprak kaymalarında can kaybının 40'a yükseldiği, 35 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 22:54 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 22:54
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The Kathmandu Post gazetesindeki habere göre, son 72 saatte meydana gelen toprak kaymalarında Myagdi'de 20, Kaski ve Jajarkot'ta 7'şer ve Gulmi'de 6 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce kişi şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları dolayısıyla barınaklara taşınırken, kayıp 35 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Ölü sayısı en son 23 olarak duyurulmuştu.

Yağışların yol açtığı toprak kaymalarının, ülkedeki 77 bölgenin en az 15'ini etkilediği belirtiliyor. Söz konusu bölgelerde çok sayıda ev hasar görürken, birçok yol da ulaşıma kapandı.

Kapanan yollar ve devam eden yağışlar arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor.

Ülkede her yıl muson sezonunda yaşanan doğal afetler dolayısıyla yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

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