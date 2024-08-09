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Dünya

Nepal'de muson yağmurları 170 kişinin ölümüne neden oldu

Güney Asya ülkesi Nepal'de 10 Haziran'da başlayan muson yağmurlarının sebep olduğu afet ve kazalarda şu ana kadar 170 kişi yaşamını yitirdi, 203 kişi yaralandı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 19:02 - Güncelleme:
Nepal'de muson yağmurları 170 kişinin ölümüne neden oldu
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The Kathmandu Post gazetesinin polis verilerine dayandırdığı haberine göre, Nepal genelinde son 2 aydır etkili olan muson yağmurları sebebiyle 4 bin 297 aile yerinden oldu.

Ülkede muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda şu ana kadar 170 kişi hayatını kaybetti, 203 kişi yaralandı. Yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucu 48 kişi de kayboldu.

ÇOK SAYIDA YAPI ZARAR GÖRDÜ

Ülke genelinde 270 ev, 102 ahır, 43 köprü, 2 okul, 2 hükümet binası zarar gördü, 764 çiftlik hayvanı telef oldu.

Yetkililer, sel ve heyelan riski altında yaşayan ailelerin güvenli bölgelere taşınmasının devam ettiğini bildirdi. Seller nedeniyle kapanan yolların açılması ve toprak altında kalan bölgelerde hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları Nepal'de büyük hasara yol açıyor.

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