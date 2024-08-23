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Dünya

Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi

Nepal'in Tanahun bölgesinde yolcu otobüsünün Marsyangdi Nehri'ne düştüğü kazada 27 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği açıklandı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 17:28 - Güncelleme:
Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 27 kişi yaşamını yitirdi
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The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 43 yolcunun bulunduğu Hindistan plakalı yolcu otobüsünün Nepal'in Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya gittiği belirtildi.

Açıklamada, otobüsün Tanahun bölgesindeki Marsyangdi Nehri'ne düşmesi sonucu 27 yolcunun yaşamını yitirdiği ifade edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan 16 kişinin yakındaki hastanelere sevk edildiği kaydedilen açıklamada, yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliğinin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, nehre düşen otobüste sadece Hint vatandaşlarının bulunduğu doğrulanarak yardım çalışmaları için yerel yetkilerle işbirliği halinde olunduğu belirtildi.

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