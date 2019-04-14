14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nepal'de yolcu uçağı pistteki helikoptere çarptı

Nepal'in Everest Dağı yakınındaki Lukla kasabasında bulunan Tenzing-Hillary Havaalanı'nda turistleri taşıyan küçük yolcu uçağının kalkış sırasında pistte park halindeki helikoptere çarpması sonucu üç kişinin öldüğü, dört kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nepal sivil havacılık yetkilileri, Lukla'dan başkent Katmandu'ya gitmek üzere Tenzing-Hillary Havaalanı'ndan kalkmaya hazırlanan Summit Air firmasına ait küçük uçağın, pistte park halindeki Manang Air firmasına ait helikoptere çarptığını, kazada uçağın pilotu ile helikopterin yakınındaki iki polis memurunun hayatını kaybettiğini, çevredeki dört kişinin yaralandığını açıkladı.
 
Yetkililer, yaralıların helikopterlerle Katmandu'ya sevk edildiğini, turistleri taşıyan yolcu uçağındaki dört yolcu ile bir hostesin kazadan yara almadan kurtulduğunu belirtti.
 
Kazanın ardından Tenzing-Hillary Havaalanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
 
Nepal'in doğusundaki 2 bin 680 metre rakımlı bir dağ kasabası olan Lukla'nın Tenzing-Hillary Havaalanı, dünyanın en tehlikeli havaalanlarından biri olarak biliniyor. Havaalanı, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'na Nepal yönünden yapılan seyahatler için giriş kapısı işlevi görüyor.

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

UMH güçleri Hafter'e bağlı savaş uçağını vurdu

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA