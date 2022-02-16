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Dünya

Nepal'de yüzlerce kişi, ABD'nin 500 milyon dolarlık hibe teklifini protesto etti

Nepal'in başkenti Katmandu'da yüzlerce gösterici, ABD'nin ülkeye teklif ettiği 500 milyon dolar hibeyi protesto etti.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 15:48
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Polis, Nepal Parlamentosu önünde bir araya gelen göstericilerin protestosuna tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Parlamento binasına çıkan yolların kapalı olduğu bölgede, hibe karşıtlarına polisin müdahalesi sonucu göstericiler ve güvenlik güçlerinden yaralılar olduğu kaydedildi.

Olayda, trafiği kesmeye ve araçları ateşe vermeye çalışan çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

- HİBE TEKLİFİ, MUHALEFET PARTİLERİNİN İTİRAZI SONUCU ERTELENMİŞTİ

Nepal Komünist Partisi, yasaları ve egemenliği ihlal edebileceği gerekçesiyle hibe teklifini tepkiyle karşılıyor.

Parlamentoda görüşülmesi beklenen hibe teklifi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti.

Hibe teklifinin enerji sevkiyatını kolaylaştıracak altyapı projelerine yönelik olduğu belirtiliyor.

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