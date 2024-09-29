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Dünya

Nepal'deki heyelan ve sellerde 100 kişi hayatını kaybetti

Güney Asya ülkesi Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 100 kişi öldü.

AA29 Eylül 2024 Pazar 10:18 - Güncelleme:
Nepal'deki heyelan ve sellerde 100 kişi hayatını kaybetti
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Yerel basında yer alan haberlere göre, Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katmandu ve çevresinde 3 gündür etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelen sel ve toprak kaymaları nedeniyle 100 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekiplerinden yetkililer, toprak kaymaları nedeniyle bazı ana yolların kapandığını, araçların mahsur kaldığını kaydetti.

Hükümet, bölgede eğitime 3 gün ara verildiğini bildirdi.

Ülkede her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları can ve mal kayıplarına yol açıyor.

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