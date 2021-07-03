Nepal'deki selde bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi

AA 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:15 - Güncelleme: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:15

Nepal İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında 7'si çocuk 38 kişinin yaşamını yitirdiği ve 51 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerindeki kaybolan 24 kişinin ise arandığı belirtildi.

Afetten etkilenen bölgelerde yaklaşık 1250 kişinin tahliye edildiği, 790 evin sular altında kaldığı, 519 ev, 90 ahır ve 19 köprünün yıkıldığı ifade edildi.

En az 5 bin 100 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için güvenlik güçlerinin de konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

