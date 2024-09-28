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Dünya

Nepal'deki toprak kaymaları ve sellerde 66 kişi hayatını kaybetti

Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki kentlerde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 66 kişi öldü, 69 kişi kayboldu.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 21:16 - Güncelleme:
Nepal'deki toprak kaymaları ve sellerde 66 kişi hayatını kaybetti
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BBC'nin haberine göre, dün geceden bu yana devam eden aşırı yağışlar nedeniyle Katmandu ve Bhaktapur kenti başta olmak üzere bazı bölgeler sular altında kaldı, günlük hayat felç oldu.

Elektrik ve internet kesintilerinin yaşandığı başkent ve Bhaktapur'da, yağışların yol açtığı toprak kaymaları ve seller nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi kayboldu.

Çoğu Katmandu'da olmak üzere bölgede yüzlerce ev sel suları altında kalırken, çok sayıda yol ise kullanılamaz hale geldi.

Hükümet, ülke genelinde sel uyarıları yaparken, çok sayıda askerin yanı sıra 10 bin polis memuru arama kurtarma faaliyetlerinde görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı, afetin vurduğu bölgelerde 60 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak ise başkent dışındaki bölgelerde de hasarlar olduğunu ve yerel yetkililerin bilgi topladığını açıklamıştı.

Dün başlayan yağmurun hafta sonu da sürmesi bekleniyor.

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