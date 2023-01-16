Nepal'deki uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Nepal'de 68 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının, Hintli bir yolcu tarafından kayıt altına alındığı iddia edildi. Hint basınında yer alan haberlerde adının Sonu Jaiswal olduğu belirtilen yolcunun, uçak düşmeden kısa süre önce sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayın ile uçağın düştüğü anı kayıt altına aldığı belirtildi. Haberlerde ayrıca, Jaiswal'in ailesinin ölümünü doğruladığı ifade edildi.

Görüntüde, yolcuların kazadan saniyeler önce gayet sakin bir şekilde yolculuklarını devam ettikleri görülürken, uçağın sola doğru yatmasından kısa bir süre sonra yolcuların çığlık attıkları duyuldu. Saniyeler sonra ise uçağın büyük bir gürültüyle yere çakıldığı ve alevler içinde kaldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Nepal'in başkenti Katmandu'dan yerel saatle 10.33 sıralarında 4'ü mürettebat toplam 72 kişi ile havalanan Yeti Havayolları'na ait çift motorlu ATR 72 tipi yolcu uçağı Pokhara Havaalanı'na iniş yaptığı sırada düşmüş, kazada 68 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta, 5 Hindistan, 4 Rusya, 2 Güney Kore ve 53 Nepal vatandaşının yanı sıra İrlanda, Avustralya, Arjantin ve Fransa'dan 1'er yolcunun bulunduğu aktarılmıştı.