star.com.tr 05 Ekim 2020 Pazartesi 21:15 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 21:15

Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri eyaletinde sık karşılaşılmayan bir görüntüye rastlandı.

Eyaletteki parkta incelemerle bulunan Doğa Koruma görevlileri bir metreden daha büyük bir örümcek ağıyla karşılaştı.

Springfield yakınlarındaki ormanda bulunan ağın Araneidae olarak isimlendirilen bir örümcek türü tarafından örüldüğü belirtildi.



Çevreciler, bahçelerdeki ve parklardaki böcek popülasyonlarını kontrol altına almaya yardımcı olduğu için insanlardan örümcek ağlarına dikkat etmelerini istedi.

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