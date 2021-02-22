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Dünya

Nesli tükenme tehlikesi altında! Elektrik tellerine takılarak öldüler

Kenya'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 3 Rothschild zürafası, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 10:29 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 10:29
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The Standard gazetesinin haberine göre, Soysambu Koruma Alanı'nda uygun yükseklikte çekilmeyen elektrik hattı, zürafaların hayatını tehdit ediyor.

Koruma alanında nesli tükenme tehlikesi altındaki 3 Rothschild zürafası, elektrik tellerine takılarak hayatını kaybetti.

Hayvanseverler, ölen zürafaların fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılmasının ardından ihmal nedeniyle yetkililere tepki gösterdi.

Kenya Elektrik Şirketi, olaydan derin üzüntü duyduğunu, koruma alanındaki elektrik hatlarında tadilat çalışmasının başlayacağını açıkladı.

Nesli tükenmekte olan Rothschild zürafalarının, çoğu Kenya ve Uganda'da olmak üzere sadece yüzlerce kaldığı belirtiliyor.

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