Netanyahu: 4 Arap ülkesini gizlice ziyaret ettim
İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmaya dört Arap ülkesini gizlice ziyaret ettiğini açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
İsrail Başbakanı Netanyahu, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında artan ikili ilişkilerin gölgesinde, Varşova dönüşünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl İsrail ile diplomatik ilişkisi bulunmayan 4 Arap ülkesini gizlice ziyaret ettim." dedi.
Netanyahu Varşova dönüşü öncesinde yaptığı açıklamada ise, "Ortadoğu'da Suriye hariç bir çok devletle ilişkilerimiz derinleşerek ilerliyor. Bu ilişkilerin bir kısmı aleni bir kısmı ise gizli gerçekleşiyor." demişti.
Başbakan Netanyahu hangi ülkeler olduğu noktasında bilgi vermezken, Körfez ülkeleri ile İsrail arasındaki ilişkilerin iyileştiği ve normalleşme yoluna gidildiği çeşitli Arap bakanları tarafından daha önce açıklanmıştı.
İsrail basını ise geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun, 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşma sonrasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 3 defa ziyaret ettiğini ortaya çıkarmıştı. 2017 yılında ise Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlileri Dışişleri Bakanı ile gizli görüşmeler yaptığı yine İsrail basını tarafından ortaya çıkarılmıştı.
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