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Dünya

Netanyahu açıkladı! Başka ülkeler daha ihanet anlaşmasına imza atıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, başka Arap ve İslam ülkelerinin beklenenden daha kısa sürede ülkesiyle normalleşme sürecine gireceğini öne sürdü. İsrail gazetesi ise bu ülkelerin Endonezya ve Umman olduğunu iddia etti.

AA25 Aralık 2020 Cuma 07:35 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 07:35
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Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'la Kudüs'te bir araya geldi. Netanyahu görüşme sırasında, "Bazı Arap ülkelerinin bu adımı attığını, bazılarının atmakta olduğunu görüyorsunuz. Tahmin ettiğimizden fazla ülkenin ve belki de beklediğimizden daha hızlı bir şekilde normalleşme sürecine gireceğini göreceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan The Jerusalem Post Gazetesi, ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı haberde, Endonezya ve Umman'ın, İsrail'le ilişkileri normalleştirme kararı almaya yakın olduğunu duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. Bu iki ülke, 1979’da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan üçüncü ve dördüncü Arap ülkeleri olmuştu. Daha sonra Sudan ve Fas da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

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