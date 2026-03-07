İSTANBUL 10°C / 4°C
Dünya

Netanyahu, Al Nahyan ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefonda İran'a başlatılan saldırıların ardından 'BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliyesini' görüştüğü bildirildi.

AA7 Mart 2026 Cumartesi 21:23


Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü.

İkili İran'a başlatılan saldırıların ardından BAE'de mahsur kalan İsrail vatandaşlarının geri getirilmesi konusunu ele aldı.

Netanyahu cumartesi akşam saatlerinde gerçekleştirdiği görüşmede, Al Nahyan'dan BAE'de mahsur kalan İsraillilerin tahliye uçuşlarını onaylamasını istedi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın talebe olumlu yanıt verdiği, Emirates Havayolları'na en kısa sürede İsrail'e uçuşlar düzenlemeleri için doğrudan talimat verdiği bildirildi.

Dubai'de mahsur kalan 4 bin İsrail vatandaşını ülkeye getirecek uçuşların finansmanının BAE'ye ait olacağı da vurgulandı.

