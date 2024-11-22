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Dünya

Netanyahu Belçika'ya gelmesi halinde tutuklanacak

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrini uygulayacağını bildirdi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 16:13 - Güncelleme:
Netanyahu Belçika'ya gelmesi halinde tutuklanacak
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Belçika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Florinda Baleci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirdi.

UCM tarafından çıkarılan tutuklama emirlerini uygulama sorumluluğunun devletlerde olduğunu anımsatan Baleci, Roma Statüsü'nün 86. maddesine göre, bu antlaşmaya taraf olan devletlerin, UCM ile tam olarak işbirliği yapma konusunda yasal yükümlülüğe sahip olduğunu vurguladı.

Baleci, Belçika'nın uluslararası hukuka saygıyı ve UCM'nin bağımsız çalışmasını tam olarak desteklediğini vurgulayarak, "Bu nedenle Mahkeme tarafından tutuklama emri altında olan herhangi bir kişi Belçika topraklarındaysa, Belçika makamları Roma Statüsü kapsamındaki yükümlülüklerine uyacaktır." ifadesini kullandı.

UCM, dün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

Netanyahu, AB ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'e 2017'de resmi ziyaret düzenlemişti.

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