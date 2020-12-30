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Dünya

Netanyahu casusuna kavuştu: İsrail kimliği verildi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'de 30 yıl hapis yatan İsrailli casusu Tel Aviv'deki havalimanında karşıladı.

star.com.tr30 Aralık 2020 Çarşamba 21:35 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:35
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1980'li yıllarda İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl hapis yattıktan sonra İsrail'e döndü. Pollard ve eşini Tel Aviv'de Başbakan Netanyahu karşıladı.

1985'te tutuklanan ve 2015’te şartlı olarak tahliye edilen Pollard ve eşi Esther'i havalimanında karşılayan Netanyahu, çifte "artık evinizdesiniz" diyerek, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail nüfus cüzdanını verdi.

Uçaktan inmesinin ardından maskesini çıkartarak asfaltı öpen Pollard, Başbakan Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini ifade etti.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde görev yapan Pollard, İsrail istihbarat servislerine çok sayıda gizli belgeyi sızdırdığı suçlamasıyla 1985 yılında gözaltına alınmıştı.

star.com.tr

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