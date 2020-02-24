AA 24 Şubat 2020 Pazartesi14:59 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 14:59

Tıybi, 2 Mart'ta gerçekleşecek seçimler, hedefleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sözde barış planını tamamen reddettiklerini dile getiren Tıybi, planın Kudüs ve Mescid-i Aksa maddelerinin "en kötü maddeler" olduğunu vurguladı.

Milletvekili Tıybi, "En kötü madde Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili olanlar. Ancak bir de Muselles bölgesindeki sakinlerin sınır dışı edilmesini öngören bir madde var ve bu maddenin mimari Netanyahu. Buraya diğerleri gibi gemi ya da uçakla gelmemiş olmamıza rağmen Netanyahu bize göçmen gözüyle bakıyor." dedi.

Mavi Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın sözde barış planını desteklemesine de değinen Tıybi, "Gantz'a büyük bir hata yaptığını ve Likud'dan daha sağcı bir duruma düştüğünü söyledim." diye konuştu.

- "ABD BÜYÜKELÇİSİ YALAN SÖYLÜYOR"



ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın sözde barış planının Mescid-i Aksa'nın zamansal ve mekansal bölünmesini içermediği yönündeki ifadelerini değerlendiren Tıybi, Friedman'ın yalan söylediğini savundu.

Tıybi, Friedman'ın aynı anda hem mevcut durumu korumaktan hem farklı dinler için ayrı vakitlerde ibadetten bahsettiğini belirterek, "Onun amacı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmeleri için alan açmak." şeklinde konuştu.

Friedman'ın birbirine zıt şeyler söylediğini dile getiren Tıybi, sözde barış planında bu konuya ilişkin maddeler olduğunu hatırlattı.

Tıybi, Friedman'ın sözde barış planının tarafların kabul etmesi beklenen bir öneri olduğunu söylediğini ancak aslında Yahudiler için Arapların olmadığı bir devlet istediğini dile getirdi.

"Bu Yahudi yerleşim birimlerinden yükselen bir ırkçılık dalgasıdır." diyen Tıybi, Trump'ın danışmanlarından Jared Kushner, Jason Greenblatt'i işaret ederek, bu kişilerin doğrudan yasa dışı yerleşim birimlerini desteklediklerini ifade etti.

Tıybi, İsrail parlamentosundaki Arap milletvekillerinin, ABD'nin sözde barış planına karşı her alanda mücadele ettiğini dile getirdi.

"Büyük bir mücadele içindeyiz" diyen Tıybi, "Bu plana karşı halkımızın mücadelesi yalnızca parlamentoyla sınırlı değil. Sokak, medya, uluslararası toplum alanlarında mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin sözde barış planının Filistin davasını ortadan kaldırmayı amaçladığına dikkati çeken Tıybi, planda Filistin'in kırmızı çizgileri olan "Kudüs, mülteciler ve sınırların" ihlal edildiğini vurguladı.

- "NETANYAHU DÖNEMİ SONA ERDİ"



Koalisyon kurulamaması nedeniyle seçimlerin üçüncü kez tekrarlandığı İsrail'de, 2 Mart'ta yapılacak seçimin ardından ülkenin dördüncü bir seçime gitme ihtimaline dair Tıybi, "Bu seçimin sonucuna bağlı. Biz ortak liste olarak büyük bir zafer kazanmaya çalışıyoruz. Eğer 15-16 sandalye alırsak, Netanyahu kesinlikle başbakan olmayacak. Şu an size şunu söyleyebilirim: Netanyahu dönemi sona erdi." ifadelerini kullandı.

Halkın genel olarak tekrarlanan seçimlerden sıkıldığını belirten Tıybi, Yahudi seçmen sayısında yaşanacak düşüşün Arap seçmenlerin yararına olacağını vurguladı.

Tıybi, İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandık başına gitmesinin de önemine değinerek, "Ortak Arap Listesi'ne her oy Netanyahu'nun suratına, ABD'nin sözde barış planına ve halkımıza yönelik ayrımcılığa karşı bir tokattır." değerlendirmesinde bulundu.

Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz'ın hükümeti kurması konusunda İsrail Cumhurbaşkanı'na öneride bulunup bulunmama konusunda ise Tıybi, henüz bir tutum belirlemediklerini, seçimlerden sonra bu durumu netliğe kavuşturacaklarını kaydetti.

- NETANYAHU'NUN YARGILANMASI



İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu aleyhinde dava açma kararı almıştı.

Filistinli Milletvekili Tıybi, bu konu hakkında "İlk kez bir başbakan zamanını makamıyla mahkeme arasında geçirecek. Aklı işinden ziyade, yargılandığı davada ve hakimlerde olacak. Seçimler ve yolsuzluk davasıyla birlikte Netanyahu’nun devrinin kapandığını söyleyebilirim." dedi.

Tıybi, İsrail’de ulusal birlik hükümeti kurulması ihtimalini de değerlendirerek, bunun Gantz'ın da aynı doğrultuda bir düşünceye sahip olması dolayısıyla mümkün olduğunu söyledi.

Filistinli Vekil, İsrail'de hükümet kurulmasının, Likud’un koalisyon liderliğinden vazgeçmesine veya Netanyahu’dan kurtulmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Likud’un Netanyahu’yu gözden çıkarma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Tıybi, "Bu nedenle, seçim sonuçlarına göre, hükümet kurulması yine bir çıkmaza girebilir." ifadelerini kullandı.