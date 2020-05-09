Netanyahu: Eğer doğruysa, bu salgın insanlığın sonu olabilir

star.com.tr 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:42 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 11:42

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Corona virus / COVID-19) pandemisi nedeniyle, İsrail'de de ölümcül virüse yakalananların sayısının 16 bin, hastalıktan ölenlerin sayısının 245'e ulaştığı bildiriliyor.



Salgın nedeniyle, ülke sınırları tüm yabancılara kapatılmış ve ülke genelinde sıkı salgın tedbirleri alınmıştı. Hükümet son günlerde, söz konusu kısıtlamaları hafifletmeye başladı.

Öte yandan Times of Israel'e konuşan bir İsrail Knesset (Meclis) üyesi, İsrail Başbakanı ve Likud partisi lideri Binyamin Netanyahu'nun, COVID-19'un iyileşen insanlara yeniden bulaştığı yönündeki bazı haber ve raporlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, söz konusu raporların gerçek olması halinde bunun bir felaket olacağını söyledi.

İsmi açıklanmayan Meclis üyesine göre İsrail Başbakanı açıklamasında, 'Denizaşırı ülkelerden yeniden bulaşmaya ilişkin raporlar var. Eğer bunlar doğruysa, bu salgın insanlığın sonu olabilir.' dedi.

'NETANYAHU KÜRESEL ANARŞİ TEHLİKESİNDEN BAHSEDİYOR'

Diğer Netanyahu muhatapları ise, bu sözleri teyit etmedi ancak, İsrail Başbakanının 'küresel anarşi senaryolarından' bahsettiğini doğruladılar.

Netanyahu daha önce, yeniden enfekte olma olasılığı hakkındaki endişelerini dile getirerek, Güney Kore'den gelen 'iyileşenler yeniden enfekte oldu' haberleri ile ilgili, 'küresel pandeminin bu gerçekliği' nitelendirmesinde bulunmuştu. Netanyahu'ya göre bu durum çok daha fazla virüsün "yeniden uyanmasının" ve çok daha yaygın bir salgına yol açabilir.

Johns Hopkins Üniversitesi tarafından toplanan verilere göre ülkede bilinen 16.436 vakadan 11.000'den fazlası iyileşti. COVID-19'un yayılmasını engellemek için uygulanan sıkı tedbirler son zamanlarda hafifletildi.

İsrail Savunma Bakanı, araştırmacıların İsrail Biyoloji Enstitüsü'nün aşı oluşturmaya yardımcı olabilecek koronavirüs antikorları geliştirdiğini açıkladı.