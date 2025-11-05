İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Kasım 2025 Çarşamba / 15 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0927
  • EURO
    48,3885
  • ALTIN
    5391.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti
Dünya

Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, Ultra-Ortodoks partilerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle parlamentoda yeterli çoğunluğu sağlayamayınca, aralarında Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının da aralarında bulunduğu gündem maddelerini geri çekmek zorunda kaldı.

AA5 Kasım 2025 Çarşamba 22:10 - Güncelleme:
Netanyahu, Filistinli tutuklulara idam öngören tasarıyı Meclis'ten çekti
ABONE OL

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisinin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi tarafından sunulan Filistinli tutukluların idamını öngören yasa tasarısını ilk okumada oylaması planlanıyordu. Ancak Ultra-Ortodoks Yahudi partilerin desteğini kaybeden iktidar koalisyonu, gerekli çoğunluğa ulaşamayınca tüm yasa tekliflerini gündemden çıkardı.

Haberde, iktidar koalisyonunun, Ultra-Ortodoks partilerin desteği olmadan çoğunluğu tekrar sağlayamadığı için Meclis'in gündeminden tüm yasa tasarılarını geri çektiğini ve bunun Netanyahu hükümeti içinde artan iç gerilimleri yansıttığı belirtildi.

Meclis Ulusal Güvenlik Komisyonu'nun bu haftanın başında onayladığı Filistinli tutuklulara idam öngören tasarının bugün Meclis'te ilk oylamaya sunulmasının planlandığı hatırlatılan haberde, hükümetin geri adım atmasıyla Ben-Gvir'in ısrarla savunmasına rağmen tasarının erteleneceği kaydedildi.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Ultra Ortodoks (Haredi) ortakları, Haredileri askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle hükümetin yasa tasarılarına oy vermeme kararı aldıklarını açıklamıştı.

İsrail'de dindar Yahudilerin (Haredi) orduya alınması konusunda derin anlaşmazlıklar yaşanıyor.

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) kesimin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.