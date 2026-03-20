Netanyahu, füze yağmurunun altında kaldı: İran, İsrail'i o esnada yoğun misillemeye tuttu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

İRAN, İSRAİL'DEKİ 80 ASKERİ NOKTA VE HAYFA'DAKİ RAFİNERİYİ HEDEF ALDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 63'üncü ve 64'üncü dalgalarına ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari, 63'üncü dalga kapsamında hedef alınan noktalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki toprakların güneyi, merkezi ve iç kesimlerinde bulunan Rişon LeTsion ve Ramla, Eilat, Ramat Gan, Beni Brak, Bat Yam ve Holon'u kapsayan toplam 80 askeri ve destek noktası, nokta atışı sistemler, çoklu başlıklı füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu" ifadelerini kullandı.

64'ÜNCÜ DALGADA BEN GURİON VE HAYFA HEDEF ALINDI

Zülfikari, 64'üncü dalganın ise bugün sabah erken saatlerde başladığını belirterek, "64'üncü dalga kapsamında Siyonist rejimin ana toplanma ve askeri lojistik merkezi olan ve yakıt ikmal unsurlarını barındıran Ben Gurion, Hayfa'daki birlik toplanma alanları ve rafineriler ile Rişon LeTsion'daki hedefler, Kadir, Emad, Hayberşekan ve çok başlıklı 9 adet Hürremşehr füzesiyle vuruldu. Ayrıca ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 5'inci Filo Karargahı da orta menzilli sıvı ve katı yakıtlı sistemlerle hedef alındı" ifadelerini kullandı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

00:05 Irak basını: Erbil'in Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

00:02 Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, füze saldırılarının Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttığını, bunun yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden olduğunu bildirdi

00:01 Suudi Arabistan: Topraklarımıza 41 kamikaze insansız hava aracı ve 3 füze saldırısı düzenlendi