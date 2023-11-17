İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7204
  • EURO
    31,2077
  • ALTIN
    1838.75
  • BIST100
    7808.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Netanyahu Gazze'de sivilleri hedef aldığını kabul etti
Dünya

Netanyahu Gazze'de sivilleri hedef aldığını kabul etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara ilişkin, 'Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz' dedi.

IHA17 Kasım 2023 Cuma 12:30 - Güncelleme:
Netanyahu Gazze'de sivilleri hedef aldığını kabul etti
ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD televizyonuna İsrail ve Gazze'deki son gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Hamas'la yapılması beklenen anlaşmaya ilişkin, "Anlaşmaya kara harekatı öncesine göre daha yakınız. Kara harekatı ateşkes sağlanması konusunda Hamas üzerinde baskı oluşturdu. Rehinelerimizi alabilirsek geçici ateşkes yapacağız" dedi.

Rehinelerin serbest bırakılmasının İsrail'in savaştaki hedeflerinden biri olduğunu belirten Netanyahu, İsrailli rehineler karşılığında Filistinli mahkumların serbest bırakılıp bırakılmayacağı konusunun "gizli" olduğu gerekçesiyle mahkumlarla ilgili bilgi vermedi.

HAMAS ÜYELERİNİN HASTANEDEN KAÇTIĞINI İDDİA ETTİ

Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi'nin askeri amaçlarla kullanıldığına ilişkin ellerinde somut kanıtlar bulunduğunu iddia eden Netanyahu, ayrıca İsrail ordusunun yüzlerce sivilin bulunduğu hastaneyi kuşatmasının ardından Hamas üyelerinin hastaneden kaçtığını öne sürdü.

Gazze'de binlerce sivilin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Netanyahu, her sivilin ölümünün bir trajedi olduğunu ve hiçbir sivil kayıp olmaması gerektiğini belirterek, "Bu işi en az sivil kayıpla bitirmeye çalışacağız. Bunu en az sivil kayıpla yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki başarılı olamıyoruz" dedi.

"GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK İSTEMİYORUZ"

Gazze genelinde askeri kontrol sağlamak istediklerini ifaden eden Netanyahu, "Gazze'yi işgal etmek istemiyoruz. Amacımız bu değil. Amacımız orada yaşananların farklı olmasını sağlamak. Bunu yapmak için Gazze'yi silahsızlandırmalıyız" dedi. Filistinlilerin yönetimsel değişikliğe ihtiyacı olduğunu ileri süren Netanyahu, Filistinlilerin geleceğinin değişmesi gerektiğini ifade etti.

İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerine ilişkin konuşan Netanyahu, yasaya karşı olan ve şiddet uygulayan herkesin yaptıklarından sorumlu tutulduğunu öne sürdü.

  • Binyamin Netanyahu
  • Gazze
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.