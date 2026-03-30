İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4736
  • EURO
    51,296
  • ALTIN
    6434.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Netanyahu geri adım attı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Kudüs Latin Patriği Pierbattista Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Francesco Ielpo'nun Kıyamet (Kutsal Kabir) Kilisesi'ne girişini engelleme kararından geri adım attı.

AA30 Mart 2026 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
ABONE OL

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Latin Patriği Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vereceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Pizzaballa'nın Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vermeme kararından gelen tepkiler üzerine geri adım atarak "İlgili makamlara, Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa'ya Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'ne tam ve derhal giriş izni verilmesi talimatını verdim." ifadesini kullandı.

İran'ın Kudüs'teki kutsal mekanları balistik füzelerle hedef aldığını iddia eden Netanyahu, İsrail'i tüm dinlerin mensuplarını korumak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde ibadetleri yasakladıklarını savundu.

Netanyahu, Pizzaballa'nın güvenliğini düşünerek ayin düzenlenmesini istemediklerini ileri sürse de patriğin kiliseye girişine ve ayin düzenlenmesine müsaade edilmesi için ilgili yetkililere talimat verdiğini duyurdu.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail Polisi, "Kudüs Latin Patriği temsilcisiyle koordinasyon içinde Kutsal Kabir Kilisesi'nde yapılacak ayin planının onaylandığını" duyurdu.

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da olayın yaşanmasının ardından Pizzaballa'yı arayarak telefonda görüştüğünü ve üzüntüsünü ilettiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN KARARI TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

İsrail polisi, Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ve Kutsal Topraklar Muhafızı Başrahip Ielpo'nun, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişini engellemişti. Bu engelleme "yüzyıllardır süren geleneğin bozulması" olarak tanımlanmıştı.

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, "Kutsal Kabir Kilisesi" olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişinin, İsrail tarafından engellenmesi başta İtalya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail ise kararın "güvenlik gerekçesiyle" alındığını savunmuştu.

  • Binyamin Netanyahu
  • Kıyamet Kilisesi
  • İsrail

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.