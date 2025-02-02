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Dünya

Netanyahu hezeyanları... Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklermiş!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir şekilde çalışarak Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklerine inandığını söyledi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 12:21 - Güncelleme:
Netanyahu hezeyanları... Trump ile Orta Doğu haritasını yeniden çizeceklermiş!
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Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyaret öncesi havaalanında açıklamalarda bulundu.

Hamas ve Hizbullah'a karşı saldırılarıyla Orta Doğu'nun çehresini değiştirdiğini öne süren Netanyahu, bu kararlarla haritayı yeniden çizdiklerini savundu.

Netanyahu, "Ancak Başkan Trump ile yakın çalışarak haritayı daha da iyi bir şekilde yeniden çizebileceğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Washington'da ABD Başkanı ile önemli bir görüşme yapacağını dile getiren Netanyahu, Trump'ın ilk döneminde "öncülük ettiği" "Abraham Anlaşmaları"nı hatırlatarak, "İsrail ve Orta Doğu için önemli sonuçlar doğurmuştur." dedi.

- NETANYAHU, WİTKOFF İLE DE GÖRÜŞECEK

İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump ile görüşmek üzere bugün ABD'ye hareket ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşama müzakereleri kapsamında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüşeceğini açıklamıştı.

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