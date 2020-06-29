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Dünya

Netanyahu ile Gantz arasında ''ilhak'' planına ilişkin gerginlik tırmanıyor

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile koalisyon ortağı Savunma Bakanı Benny Gantz arasında 'ilhak' planının 1 Temmuz'dan itibaren uygulanmasına ilişkin gerginlik giderek artıyor.

AA29 Haziran 2020 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 17:40
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Başbakan Netanyahu, partisi Likud'un toplantısında "ilhak" planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, görüşmede, "ilhak" planının hayata geçirilmesi için İsrail'deki ABD'li yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Netanyahu, "Bu görüşmeleri ayrı şekilde yürütüyoruz. Bu konu (ilhak) Mavi Beyaz'a (Benny Gantz'ın liderliğindeki parti) bağlı değil, onlar (Mavi-Beyaz) bu konuda faktör bile değil." ifadelerini kullandı.

Yerel basın, Gantz'ın "ilhak" planını görüşmek üzere İsrail'e gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz ile bu sabah yaptığı görüşmede, 1 Temmuz'un "ilhak" için belirlenmiş kesin bir tarih olmadığını söylediğini aktarmıştı.

Netanyahu ile Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, ABD yönetiminin onayını alması halinde İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

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