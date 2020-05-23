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Dünya

Netanyahu İran'ı tehditlerinden dolayı uyardı: Kendilerini tehlikenin içine atıyorlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz, Tel Aviv'i tehdidinden dolayı İran'ı uyardı. Netanyahu, 'İsrail'i tehlike ya da yok olmakla tehdit edenler, kendilerini benzeri bir tehlikenin içine atıyorlar.' dedi.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:10 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) yayınına göre Netanyahu, "İsrail'i tehlike ya da yok olmakla tehdit edenler, kendilerini benzeri bir tehlikenin içine atıyorlar." dedi.

Ganz da sosyal paylaşım sayfasından yaptığı açıklamada, İsrail'in herhangi bir tehdide karşı hazır olduğunu ancak bunu denemelerini tavsiye etmediğini vurguladı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Siyonist rejim ölümcül bir kanserdir ve bu bölgeye zararlıdır. Kuşkusuz kökünden sökülüp yok edilecek." ifadelerini kullanmıştı.

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