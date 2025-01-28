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Dünya

Netanyahu İsrail muhalefetinin hedefinde: Ülkeyi yönetmekten aciz

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini 'ülkeyi yönetmekten aciz' olmakla suçladı.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:21 - Güncelleme:
Netanyahu İsrail muhalefetinin hedefinde: Ülkeyi yönetmekten aciz
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Gelecek Var Partisi lideri Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze çevresindeki tüm İsrailli yerleşimciler dönmeden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeye dönüşü nedeniyle hükümeti eleştirdi.

Lapid paylaşımında, "Bu hükümetin ülkeyi yönetmekten aciz olduğunun yürek parçalayıcı bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

OTELLERDE KALIYORLAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatırken, Gazze Şeridi çevresinde çok sayıdaki küçük yerleşim biriminde yaşayan on binlerce İsrailliye tahliye emri vermişti.

O tarihten bu yana İsrailliler, masrafları İsrail hükümeti tarafından karşılanan otel ve misafirhanelerde kalıyor.

  • Yair Lapid
  • Netanyahu suçlaması
  • İsrail lideri

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