Netanyahu İsrail muhalefetinin hedefinde: Ülkeyi yönetmekten aciz

Gelecek Var Partisi lideri Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze çevresindeki tüm İsrailli yerleşimciler dönmeden Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kuzeye dönüşü nedeniyle hükümeti eleştirdi.

Lapid paylaşımında, "Bu hükümetin ülkeyi yönetmekten aciz olduğunun yürek parçalayıcı bir kanıtıdır." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatırken, Gazze Şeridi çevresinde çok sayıdaki küçük yerleşim biriminde yaşayan on binlerce İsrailliye tahliye emri vermişti.

O tarihten bu yana İsrailliler, masrafları İsrail hükümeti tarafından karşılanan otel ve misafirhanelerde kalıyor.

